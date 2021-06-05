«Барселона» объявит о контракте с Депаем на следующей неделе

«Барселона» и нападающий Мемфис Депай согласовали все условия контракта, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Каталонцы подпишут соглашение с 27-летним голландцем до 2024 года. Зарплата Депая составит 5 миллионов евро в год (плюс бонусы). О сделке будет объявлено на следующей неделе.

В сезоне-2020/21 27-летний игрок провел 36 матчей в лиге 1 за «Лион» и забил 20 голов, а также отдал 10 голевых передач.