Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» объявит о контракте с Депаем на следующей неделе

00:01
Теги:

«Барселона» и нападающий Мемфис Депай согласовали все условия контракта, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Каталонцы подпишут соглашение с 27-летним голландцем до 2024 года. Зарплата Депая составит 5 миллионов евро в год (плюс бонусы). О сделке будет объявлено на следующей неделе.

В сезоне-2020/21 27-летний игрок провел 36 матчей в лиге 1 за «Лион» и забил 20 голов, а также отдал 10 голевых передач.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Назван гарантированный гонорар Мейвезера за бой с Логаном Полом
Главное о коронавирусе в России и мире на 4 июня: статистика и факты
Россия на ЧМ-2021: результаты матчей сборной
Россия не умеет играть овертаймы и проваливается после побед в группе. И в восьмой раз в этом веке — без медалей на ЧМ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд