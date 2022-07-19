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Сегодня, 15:54

Японский полузащитник «Реала» перешел в «Реал Сосьедад»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Такефусу Кубо.
Фото ФК «Реал Сосьедад».

Полузащитник «Реала» Такефусу Кубо перешел в «Реал Сосьедад», сообщает сайт клуба из Сан-Себастьяна.

Игроку еще предстоит пройти медосбледование, после чего все формальности будут улажены окончательно.

21-летний хавбек подпишет контракт с командой до 2027 года. Сообщалось, что «Реал Сосьедад» заплатит 6,5 миллионов евро за 50 процентов прав на игрока.

В прошлом сезоне футболист выступал на правах аренды за «Мальорку». В 30 матчах за клуб он забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

ФК Реал
ФК Реал Сосьедад
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