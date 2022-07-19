«Атлетико» продал название домашнего стадиона

«Атлетико» сменил название домашнего стадиона. Арена в Мадриде, раньше называвшаяся «Ванда Метрополитано», получила имя «Чивитас Метрополитано», по названию нового спонсора, сообщает AS.

Договор с Wanda Group закончился в прошлом сезоне. Новым партнером «матрасников» стало агентство недвижимости под названием Civitas Pacensis.

Новый спонсор будет платить мадридскому клубу 10 миллионов евро в год.

Предыдущий спонсор заплатил 50 миллионов в общей сложности за пять лет.