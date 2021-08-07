«Я так сильно тебя люблю». Суарес отреагировал на уход Месси из «Барселоны»

Бывший игрок «Барселоны», нападающий «Атлетико» Луис Суарес прокомментировал уход форварда Лионеля Месси из клуба.

«Чтобы рассказать историю, написанную тобой в «Барселоне», нужно много слов. Клуб, в котором ты вырос, клуб, который ты так любишь, и столько титулов, которые ты выиграл, пока не стал лучшим футболистом, которого когда-либо знали. Ты великий человек, всегда буду за это благодарен. Горжусь тем, что разделил тысячи прекрасных моментов в «Барселоне» и что мне посчастливилось играть с тобой. Я так сильно тебя люблю», — написал Суарес.