«Я так сильно тебя люблю». Суарес отреагировал на уход Месси из «Барселоны»
Бывший игрок «Барселоны», нападающий «Атлетико» Луис Суарес прокомментировал уход форварда Лионеля Месси из клуба.
«Чтобы рассказать историю, написанную тобой в «Барселоне», нужно много слов. Клуб, в котором ты вырос, клуб, который ты так любишь, и столько титулов, которые ты выиграл, пока не стал лучшим футболистом, которого когда-либо знали. Ты великий человек, всегда буду за это благодарен. Горжусь тем, что разделил тысячи прекрасных моментов в «Барселоне» и что мне посчастливилось играть с тобой. Я так сильно тебя люблю», — написал Суарес.
5 августа «Барселона» объявила, что Месси покидает клуб. 7 августа сообщалось, что форвард в ближайшие дни станет игроком «ПСЖ». 34-летний аргентинец подпишет двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.
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