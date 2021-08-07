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Ракитич — Месси: «Лео, было честью играть вместе с тобой все эти годы»

14:44
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Бывший полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич в своем Twitter обратился к экс-капитану команды Лионелю Месси.

«Лео, было честью играть вместе с тобой все эти годы. За все спасибо тебе, ты многое сделал для «Барселоны». Твое наследие бесценно, желаю всего наилучшего в будущем. Продолжай впечатлять нас своей магией», — написал Ракитич.

5 августа «Барселона» объявила, что Месси покидает клуб. 7 августа сообщалось, что форвард в ближайшие дни станет игроком «ПСЖ». 34-летний аргентинец подпишет двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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