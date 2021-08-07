Бывший полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич в своем Twitter обратился к экс-капитану команды Лионелю Месси.

«Лео, было честью играть вместе с тобой все эти годы. За все спасибо тебе, ты многое сделал для «Барселоны». Твое наследие бесценно, желаю всего наилучшего в будущем. Продолжай впечатлять нас своей магией», — написал Ракитич.

Leo, it has been an honor to play with you all these years. Thank you for everything you have done for this big club that is @fcbarcelona. Your legacy is priceless. I wish you all the best for the future. Keep impressing us with your magic. ??? pic.twitter.com/o6j9T6C7En — Ivan Rakitic (@ivanrakitic) August 7, 2021