Ракитич — Месси: «Лео, было честью играть вместе с тобой все эти годы»
14:44
Бывший полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич в своем Twitter обратился к экс-капитану команды Лионелю Месси.
«Лео, было честью играть вместе с тобой все эти годы. За все спасибо тебе, ты многое сделал для «Барселоны». Твое наследие бесценно, желаю всего наилучшего в будущем. Продолжай впечатлять нас своей магией», — написал Ракитич.
5 августа «Барселона» объявила, что Месси покидает клуб. 7 августа сообщалось, что форвард в ближайшие дни станет игроком «ПСЖ». 34-летний аргентинец подпишет двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.
Читайте также
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лионель Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю