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Сегодня, 21:20

Куртуа: «Если судья назначает спорный пенальти в их ворота, то должен назначить и в наши. Своего рода компромисс»

Иван Шитик
Корреспондент
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал назначение пенальти в его ворота в матче 16-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (1:2).

«Одна рука Алабы была на земле, потому что он поскользнулся и хотел встать. Судье все равно, что это опорная рука. Я не знаю, нормально ли это, но нам никогда не приводили это в качестве примера фола, так что посмотрим

Если судья назначает пенальти, который был немного сомнительным, в их ворота, то должен назначить и такой пенальти в наши. Очевидно, что это своего рода компромисс», — цитирует Куртуа AS.

Тибо Куртуа
ФК Вильярреал
ФК Реал
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
2
 Барселона 15 12 2 1 34-6 38
3
 Р. Сосьедад 15 9 2 4 21-17 29
4
 Вильярреал 16 8 3 5 19-12 27
5
 Атлетико 15 8 3 4 23-14 27
6
 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
7
 Бетис 15 7 4 4 17-12 25
8
 Осасуна 15 7 2 6 16-16 23
9
 Р. Вальекано 15 6 5 4 22-18 23
10
 Мальорка 15 5 4 6 13-15 19
11
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
12
 Жирона 15 4 5 6 22-24 17
13
 Альмерия 15 5 2 8 17-23 17
14
 Вальядолид 15 5 2 8 13-23 17
15
 Хетафе 15 4 5 6 14-20 17
16
 Сельта 16 4 4 8 16-27 16
17
 Кадис 16 3 6 7 11-27 15
18
 Эспаньол 15 2 7 6 17-23 13
19
 Севилья 15 2 6 7 14-23 12
20
 Эльче 16 0 4 12 10-34 4
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38 тур
6.01 20:30
Эльче – Сельта
 0 : 1
6.01 23:00
Валенсия – Кадис
 0 : 1
7.01 18:15
Вильярреал – Реал
 2 : 1
7.01 20:30
Мальорка – Вальядолид
 - : -
7.01 23:00
Эспаньол – Жирона
 - : -
8.01 16:00
Альмерия – Р. Сосьедад
 - : -
8.01 18:15
Р. Вальекано – Бетис
 - : -
8.01 20:30
Севилья – Хетафе
 - : -
8.01 23:00
Атлетико – Барселона
 - : -
9.01 23:00
Атлетик – Осасуна
 - : -
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Барселона

 13
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Карим Бензема

Реал

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Мальорка

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П
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Реал Сосьедад

 6
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Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
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