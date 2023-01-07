Анчелотти: «Соперник играл лучше нас. Когда так происходит, то он заслуживает победы»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (2:1).

«Соперник играл лучше нас. Когда так происходит, то он заслуживает победы.

Мы плохо защищались, оставляли мячи между линиями. Соперник играл на высоком уровне, а мы не смогли им соответствовать. Нам нужно больше сосредоточиться, чтобы решить проблему.

Пенальти? Это четкое правило, если вы коснетесь мяча рукой вдали от тела, то это пенальти. К этому нужно привыкнуть. Два пенальти правильные, но болельщикам это правило не нравится», — приводит слова Анчелотти Marca.

После этой игры «Реал» занимает 2-е место в таблице ла лиги с 38 очками, «Вильярреал» — 5-е место и 27 очков.