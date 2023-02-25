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Сегодня, 04:44

Владелец и спортивный директор «Эльче» оскорбили арбитров после поражения от «Бетиса»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Издание El Larguero опубликовало в Twitter протокол матча 23-го тура чемпионата Испании «Эльче» — «Бетис» (2:3). Официальный лица хозяев после игры оскорбляли арбитров встречи.

Cогласно протоколу матча, спортивный координатор клуба Серхио Мантекон сказал: «Вы бессовестные, су***ы дети», генеральный менеджер Педро Шинокка добавил: «Я запомнил вас, су***ы дети», а Кристиан Брагарник, владелец «Эльче», заявил в судейской комнате: «Вы отсюда не выйдете».

По ходу встречи главный арбитр матча Хавьер Иглесиас Вильянуэва показал три красные карточки игрокам «Эльче», а победный гол «Бетис» забил на 5-й добавленной минуте, реализовав пенальти.

«Бетис» одержал третью победу подряд и с 40 очками идет на 5-м месте в турнирной таблице. «Эльче» — последний (9 очков).

Игроки &quot;Бетиса&quot;. «Бетис» вырвал победу у «Эльче» благодаря пенальти на 5-й добавленной минуте

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1
 Барселона 22 19 2 1 45-7 59
2
 Реал 22 16 3 3 46-17 51
3
 Р. Сосьедад 22 13 4 5 32-22 43
4
 Атлетико 22 12 5 5 31-17 41
5
 Бетис 23 12 4 7 32-25 40
6
 Р. Вальекано 22 9 7 6 29-24 34
7
 Атлетик 22 9 5 8 31-23 32
8
 Мальорка 22 9 4 9 20-22 31
9
 Вильярреал 22 9 4 9 24-22 31
10
 Осасуна 22 8 6 8 19-21 30
11
 Жирона 22 7 6 9 33-33 27
12
 Севилья 22 6 7 9 24-30 25
13
 Эспаньол 22 5 9 8 27-33 24
14
 Вальядолид 22 7 3 12 16-30 24
15
 Сельта 22 6 6 10 23-34 24
16
 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
17
 Кадис 22 5 7 10 17-35 22
18
 Хетафе 22 5 7 10 19-28 22
19
 Валенсия 22 5 5 12 26-27 20
20
 Эльче 23 1 6 16 17-48 9
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24.02 23:00
Эльче – Бетис
 2 : 3
25.02 16:00
Эспаньол – Мальорка
 - : -
25.02 18:15
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
25.02 20:30
Реал – Атлетико
 - : -
25.02 23:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
26.02 16:00
Атлетик – Жирона
 - : -
26.02 18:15
Сельта – Вальядолид
 - : -
26.02 20:30
Альмерия – Барселона
 - : -
26.02 23:00
Севилья – Осасуна
 - : -
27.02 23:00
Вильярреал – Хетафе
 - : -
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 15
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Карим Бензема

Реал

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Хосе Луис Санмартин Хоселу

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 11
П
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

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Роберт Левандовски

Барселона

 7
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Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 13 3 1
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Педро Бигас

Эльче

 18 2 3
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 14 2 2
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