«Бетис» вырвал победу у «Эльче» благодаря пенальти на 5-й добавленной минуте
«Бетис» переиграл «Эльче» в матче 23-го тура чемпионата Испании — 3:2. Встреча прошла на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро».
На 7-й минуте встречи Фидель с пенальти открыл счет. Почти сразу Лукас Бойе удвоил преимущество хозяев. Их голы стали единственными в первом тайме.
В начале второй половины встречи защитник «Эльче» Лисандро Магальян получил красную карточку, а также был удален полузащитник Папе Шейх, который находился на скамейке запасных. Нападающий Борха Иглесиас с пенальти скоратил отставание гостей, а затем Хуан Миранда сравнял счет. На 89-й минуте в ворота хозяев был назначен еще один пенальти, но на этот раз Иглесиас не забил. На последних секундах встречи Энцо Роко сыграл рукой в штрафной площади. К точке подошел Виллиан Жозе и принес гостям победу.
«Бетис» одержал третью победу подряд и с 40 очками идет на 5-м месте в турнирной таблице. «Эльче» — последний (9 очков).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|22
|19
|2
|1
|45-7
|59
|
2
|Реал
|22
|16
|3
|3
|46-17
|51
|
3
|Р. Сосьедад
|22
|13
|4
|5
|32-22
|43
|
4
|Атлетико
|22
|12
|5
|5
|31-17
|41
|
5
|Бетис
|23
|12
|4
|7
|32-25
|40
|
6
|Р. Вальекано
|22
|9
|7
|6
|29-24
|34
|
7
|Атлетик
|22
|9
|5
|8
|31-23
|32
|
8
|Мальорка
|22
|9
|4
|9
|20-22
|31
|
9
|Вильярреал
|22
|9
|4
|9
|24-22
|31
|
10
|Осасуна
|22
|8
|6
|8
|19-21
|30
|
11
|Жирона
|22
|7
|6
|9
|33-33
|27
|
12
|Севилья
|22
|6
|7
|9
|24-30
|25
|
13
|Эспаньол
|22
|5
|9
|8
|27-33
|24
|
14
|Вальядолид
|22
|7
|3
|12
|16-30
|24
|
15
|Сельта
|22
|6
|6
|10
|23-34
|24
|
16
|Альмерия
|22
|6
|4
|12
|27-40
|22
|
17
|Кадис
|22
|5
|7
|10
|17-35
|22
|
18
|Хетафе
|22
|5
|7
|10
|19-28
|22
|
19
|Валенсия
|22
|5
|5
|12
|26-27
|20
|
20
|Эльче
|23
|1
|6
|16
|17-48
|9
|24.02
|23:00
|
Эльче – Бетис
|2 : 3
|25.02
|16:00
|
Эспаньол – Мальорка
|- : -
|25.02
|18:15
|
Кадис – Р. Вальекано
|- : -
|25.02
|20:30
|
Реал – Атлетико
|- : -
|25.02
|23:00
|
Валенсия – Р. Сосьедад
|- : -
|26.02
|16:00
|
Атлетик – Жирона
|- : -
|26.02
|18:15
|
Сельта – Вальядолид
|- : -
|26.02
|20:30
|
Альмерия – Барселона
|- : -
|26.02
|23:00
|
Севилья – Осасуна
|- : -
|27.02
|23:00
|
Вильярреал – Хетафе
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|13
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|18
|2
|3
|
|
Стефан Савич
Атлетико
|14
|2
|2