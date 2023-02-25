«Бетис» вырвал победу у «Эльче» благодаря пенальти на 5-й добавленной минуте

«Бетис» переиграл «Эльче» в матче 23-го тура чемпионата Испании — 3:2. Встреча прошла на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро».

На 7-й минуте встречи Фидель с пенальти открыл счет. Почти сразу Лукас Бойе удвоил преимущество хозяев. Их голы стали единственными в первом тайме.

В начале второй половины встречи защитник «Эльче» Лисандро Магальян получил красную карточку, а также был удален полузащитник Папе Шейх, который находился на скамейке запасных. Нападающий Борха Иглесиас с пенальти скоратил отставание гостей, а затем Хуан Миранда сравнял счет. На 89-й минуте в ворота хозяев был назначен еще один пенальти, но на этот раз Иглесиас не забил. На последних секундах встречи Энцо Роко сыграл рукой в штрафной площади. К точке подошел Виллиан Жозе и принес гостям победу.

«Бетис» одержал третью победу подряд и с 40 очками идет на 5-м месте в турнирной таблице. «Эльче» — последний (9 очков).