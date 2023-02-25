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Сегодня, 01:02

«Бетис» вырвал победу у «Эльче» благодаря пенальти на 5-й добавленной минуте

Евгений Козинов
Корреспондент
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Игроки &amp;quot;Бетиса&amp;quot;.
Фото AFP

«Бетис» переиграл «Эльче» в матче 23-го тура чемпионата Испании — 3:2. Встреча прошла на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро».

На 7-й минуте встречи Фидель с пенальти открыл счет. Почти сразу Лукас Бойе удвоил преимущество хозяев. Их голы стали единственными в первом тайме.

В начале второй половины встречи защитник «Эльче» Лисандро Магальян получил красную карточку, а также был удален полузащитник Папе Шейх, который находился на скамейке запасных. Нападающий Борха Иглесиас с пенальти скоратил отставание гостей, а затем Хуан Миранда сравнял счет. На 89-й минуте в ворота хозяев был назначен еще один пенальти, но на этот раз Иглесиас не забил. На последних секундах встречи Энцо Роко сыграл рукой в штрафной площади. К точке подошел Виллиан Жозе и принес гостям победу.

«Бетис» одержал третью победу подряд и с 40 очками идет на 5-м месте в турнирной таблице. «Эльче» — последний (9 очков).

Испания. Лига 1. 23-й тур
24 февр, 23:00. Estadio Manuel Martinez Valero (Эльче)
Эльче
2:3
Бетис

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ФК Бетис
ФК Эльче
0
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1
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2
 Реал 22 16 3 3 46-17 51
3
 Р. Сосьедад 22 13 4 5 32-22 43
4
 Атлетико 22 12 5 5 31-17 41
5
 Бетис 23 12 4 7 32-25 40
6
 Р. Вальекано 22 9 7 6 29-24 34
7
 Атлетик 22 9 5 8 31-23 32
8
 Мальорка 22 9 4 9 20-22 31
9
 Вильярреал 22 9 4 9 24-22 31
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 Осасуна 22 8 6 8 19-21 30
11
 Жирона 22 7 6 9 33-33 27
12
 Севилья 22 6 7 9 24-30 25
13
 Эспаньол 22 5 9 8 27-33 24
14
 Вальядолид 22 7 3 12 16-30 24
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 Сельта 22 6 6 10 23-34 24
16
 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
17
 Кадис 22 5 7 10 17-35 22
18
 Хетафе 22 5 7 10 19-28 22
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 Валенсия 22 5 5 12 26-27 20
20
 Эльче 23 1 6 16 17-48 9
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24.02 23:00
Эльче – Бетис
 2 : 3
25.02 16:00
Эспаньол – Мальорка
 - : -
25.02 18:15
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
25.02 20:30
Реал – Атлетико
 - : -
25.02 23:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
26.02 16:00
Атлетик – Жирона
 - : -
26.02 18:15
Сельта – Вальядолид
 - : -
26.02 20:30
Альмерия – Барселона
 - : -
26.02 23:00
Севилья – Осасуна
 - : -
27.02 23:00
Вильярреал – Хетафе
 - : -
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