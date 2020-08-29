Владельцы «ПСЖ» одобрили сделку по Месси

«ПСЖ» приложит серьезные усилия, чтобы подписать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Sport.es.

Месси намерен покинуть каталонский клуб в это межсезонье, и парижане хотят воспользоваться этой ситуацией. Владельцы «ПСЖ» уже одобрили возможную сделку по аргентинскому форварду и готовы выделить деньги на его трансфер.

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо уже связывался с представителями 33-летнего игрока, чтобы обсудить детали трансфера.

Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до июня 2021 года, но аргентинец намерен расторгнуть его.