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Винисиуса признали лучшим игроком ла лиги в сезоне-2022/23

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Винисиус Жуниор.
Фото Reuters

Ассоциация футболистов ла лиги признала форварда «Реала» Винисиуса Жуниора лучшим игроком турнира в прошедшем сезоне.

В прошедшем сезоне 23-летний бразилец провел 33 матча в ла лиге, забил 10 мячей и отдал 10 голевых передач. «Реал» завоевал серебро чемпионата Испании, уступив «Барселоне» первое место.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Ранее форвард занял шестое место в голосовании за «Золотой мяч».

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 12 10 1 1 29-15 31
2
 Реал 12 9 2 1 23-8 29
3
 Барселона 12 8 3 1 24-12 27
4
 Атлетико 11 8 1 2 26-11 25
5
 Атлетик 12 6 3 3 21-14 21
6
 Бетис 12 5 5 2 16-15 20
7
 Р. Сосьедад 12 5 4 3 20-15 19
8
 Валенсия 12 5 3 4 15-13 18
9
 Р. Вальекано 12 4 6 2 14-15 18
10
 Лас-Пальмас 12 5 2 5 10-11 17
11
 Осасуна 12 4 1 7 14-20 13
12
 Хетафе 11 2 6 3 13-16 12
13
 Вильярреал 12 3 3 6 17-21 12
14
 Алавес 12 3 3 6 10-16 12
15
 Севилья 11 2 5 4 17-16 11
16
 Кадис 11 2 4 5 10-16 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 12 1 4 7 11-20 7
19
 Гранада 12 1 3 8 17-29 6
20
 Альмерия 12 0 3 9 14-32 3
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3.11 23:00
Лас-Пальмас – Атлетико
 2 : 1
4.11 16:00
Осасуна – Жирона
 2 : 4
4.11 18:15
Бетис – Мальорка
 2 : 0
4.11 20:30
Сельта – Севилья
 1 : 1
4.11 23:00
Р. Сосьедад – Барселона
 0 : 1
5.11 16:00
Алавес – Альмерия
 1 : 0
5.11 18:15
Валенсия – Гранада
 1 : 0
5.11 20:30
Вильярреал – Атлетик
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Реал – Р. Вальекано
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Жерар Морено

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Диего Рико

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Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 4
Лукас Робертоне

Лукас Робертоне

Альмерия

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Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 10 2 2
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Атлетик

 9 1 0
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Вильярреал

 10 1 4
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