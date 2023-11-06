Винисиуса признали лучшим игроком ла лиги в сезоне-2022/23

Ассоциация футболистов ла лиги признала форварда «Реала» Винисиуса Жуниора лучшим игроком турнира в прошедшем сезоне.

В прошедшем сезоне 23-летний бразилец провел 33 матча в ла лиге, забил 10 мячей и отдал 10 голевых передач. «Реал» завоевал серебро чемпионата Испании, уступив «Барселоне» первое место.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Ранее форвард занял шестое место в голосовании за «Золотой мяч».