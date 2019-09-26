Винисиус Жуниор: «Слезы после гола были от облегчения»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор объяснил, почему не сдержал слез после гола в матче 6-го тура чемпионата Испании против «Осасуны»? (2:0). Бразилец на 36-й минуте открыл счет.

— В этом сезоне мне было трудно из-за травм, — цитирует Football Espana Винисиуса. — Слезы после гола были от облегчения, что я снова вернулся в команду, и мне нравится играть на «Сантьяго Бернабеу». Нет лучшего ощущения, чем хорошо играть и забивать перед дерби.