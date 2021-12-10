«Барселона» отдала полузащитника Кольядо в аренду «Гранаде» до конца сезона

Полузащитник «Барселоны» Алекс Кольядо перешел в «Гранаду» на правах аренды, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Арендное соглашение между «Барселоной» и «Гранадой» действует до конца сезона-2021/22/

В нынешнем сезоне 22-летний испанец не провел ни одного матча за каталонцев.