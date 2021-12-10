«Барселона» отдала полузащитника Кольядо в аренду «Гранаде» до конца сезона
09:11
Полузащитник «Барселоны» Алекс Кольядо перешел в «Гранаду» на правах аренды, сообщает официальный сайт каталонского клуба.
Арендное соглашение между «Барселоной» и «Гранадой» действует до конца сезона-2021/22/
В нынешнем сезоне 22-летний испанец не провел ни одного матча за каталонцев.
Дополнительная информация:
https://www.sports.ru/football/1104200963-barselona-otdala-xavbeka-kolyado-v-arendu-granade-do-koncza-sezona.html?sl=1
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