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«Барселона» отдала полузащитника Кольядо в аренду «Гранаде» до конца сезона

09:11

Полузащитник «Барселоны» Алекс Кольядо перешел в «Гранаду» на правах аренды, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Арендное соглашение между «Барселоной» и «Гранадой» действует до конца сезона-2021/22/

В нынешнем сезоне 22-летний испанец не провел ни одного матча за каталонцев.

Дополнительная информация:

https://www.sports.ru/football/1104200963-barselona-otdala-xavbeka-kolyado-v-arendu-granade-do-koncza-sezona.html?sl=1

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Карен Саркисян все материалы автора

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