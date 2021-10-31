Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор заявил, что любой футболист хотел бы играть с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

«Любой футболист хотел бы играть вместе с Мбаппе. Это выдающийся игрок, представляющий новое поколение, и он задержится на топ-уровне много лет, как Месси и Роналду.

Но не стоит обсуждать игроков других клубов. Сейчас я играю вместе с Бензема, Азаром, Асенсио и другими футболистами высочайшего уровня и получаю удовольствие", — приводит слова Винисиуса As.

27 октября появилась информация, что Мбаппе принял окончательное решение уйти в «Реал». Он уже согласовал контракт с мадридским клубом, но не сможет подписать его до февраля 2022 года.

В текущем сезоне 22-летний француз провел 14 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.