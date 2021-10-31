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Винисиус — о Мбаппе: «Любой хотел бы играть вместе с ним»

31 октября, 23:52
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор заявил, что любой футболист хотел бы играть с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

«Любой футболист хотел бы играть вместе с Мбаппе. Это выдающийся игрок, представляющий новое поколение, и он задержится на топ-уровне много лет, как Месси и Роналду.

Но не стоит обсуждать игроков других клубов. Сейчас я играю вместе с Бензема, Азаром, Асенсио и другими футболистами высочайшего уровня и получаю удовольствие", — приводит слова Винисиуса As.

27 октября появилась информация, что Мбаппе принял окончательное решение уйти в «Реал». Он уже согласовал контракт с мадридским клубом, но не сможет подписать его до февраля 2022 года.

В текущем сезоне 22-летний француз провел 14 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома 0
Милан 1
2-й тайм

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Динамо
Матч завершён

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Ростов 1
Матч завершен

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69

Дополнительная информация:

https://en.as.com/en/2021/10/31/soccer/1635688766_289282.html

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Екатерина Савостина все материалы автора

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