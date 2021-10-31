Винисиус — о Мбаппе: «Любой хотел бы играть вместе с ним»
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор заявил, что любой футболист хотел бы играть с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.
«Любой футболист хотел бы играть вместе с Мбаппе. Это выдающийся игрок, представляющий новое поколение, и он задержится на топ-уровне много лет, как Месси и Роналду.
Но не стоит обсуждать игроков других клубов. Сейчас я играю вместе с Бензема, Азаром, Асенсио и другими футболистами высочайшего уровня и получаю удовольствие", — приводит слова Винисиуса As.
27 октября появилась информация, что Мбаппе принял окончательное решение уйти в «Реал». Он уже согласовал контракт с мадридским клубом, но не сможет подписать его до февраля 2022 года.
В текущем сезоне 22-летний француз провел 14 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.
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Дополнительная информация:
https://en.as.com/en/2021/10/31/soccer/1635688766_289282.html
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