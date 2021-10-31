Симеоне уверен, что «Атлетико» мог забить больше голов в матче с «Бетисом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу команды над «Бетисом» в матче 12-го тура чемпионата Испании.

«Мы контролировали игру на протяжении всего матча, играли так, как хотели. Мы очень хорошо поработали сегодня. Забили первый гол, а затем продолжали забивать. Могли забить больше.

Сегодня мы увидели на поле привычного нам Гризманна — старательного, инициативного, ищущего и создающего голевые моменты, правильно располагающегося на поле. Полагаю, именно такого Гризманна мы и хотели увидеть по возвращению в «Атлетико». Пусть работает дальше", — приводит слова Симеоне AS.

«Атлетико» набрал 22 очка и занимает четвертое место в таблице ла лиги. У «Бетиса» 21 очко и пятая позиция.