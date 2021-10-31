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Симеоне уверен, что «Атлетико» мог забить больше голов в матче с «Бетисом»

23:16
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу команды над «Бетисом» в матче 12-го тура чемпионата Испании.

«Мы контролировали игру на протяжении всего матча, играли так, как хотели. Мы очень хорошо поработали сегодня. Забили первый гол, а затем продолжали забивать. Могли забить больше.

Сегодня мы увидели на поле привычного нам Гризманна — старательного, инициативного, ищущего и создающего голевые моменты, правильно располагающегося на поле. Полагаю, именно такого Гризманна мы и хотели увидеть по возвращению в «Атлетико». Пусть работает дальше", — приводит слова Симеоне AS.

«Атлетико» набрал 22 очка и занимает четвертое место в таблице ла лиги. У «Бетиса» 21 очко и пятая позиция.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома 0
Милан 1
Перерыв

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Ростов 1
Матч завершен

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/10/31/primera/1635691858_782952.html

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Екатерина Савостина все материалы автора

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