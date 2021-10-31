Симеоне уверен, что «Атлетико» мог забить больше голов в матче с «Бетисом»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу команды над «Бетисом» в матче 12-го тура чемпионата Испании.
«Мы контролировали игру на протяжении всего матча, играли так, как хотели. Мы очень хорошо поработали сегодня. Забили первый гол, а затем продолжали забивать. Могли забить больше.
Сегодня мы увидели на поле привычного нам Гризманна — старательного, инициативного, ищущего и создающего голевые моменты, правильно располагающегося на поле. Полагаю, именно такого Гризманна мы и хотели увидеть по возвращению в «Атлетико». Пусть работает дальше", — приводит слова Симеоне AS.
«Атлетико» набрал 22 очка и занимает четвертое место в таблице ла лиги. У «Бетиса» 21 очко и пятая позиция.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/10/31/primera/1635691858_782952.html
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю