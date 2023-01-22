«Вильярреал» на 10-й добавленной минуте забил победный гол с пенальти в матче с «Жироной»
«Вильярреал» обыграл «Жирону» в матче 18-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.
«Жирона» заканчивала матч в меньшинстве после удаления защитника Сантиаго Буэно.
Причем «Вильярреал» не реализовал пенальти на 4-й добавленной ко второму тайму минуте. Однока команда получила право на еще один пенальти уже на 10-й добавленной минуте, и на этот раз уже не упустила свой шанс.
«Вильярреал» не проигрывает на протяжении пяти матчей и занимает 5-е место в турнирной таблице (31 очко). «Жирона» занимает 11-ю строчку (21 очко).
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|
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|2
|1
|35-6
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|
2
|Реал
|16
|12
|2
|2
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|38
|
3
|Р. Сосьедад
|18
|12
|2
|4
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|38
|
4
|Вильярреал
|18
|9
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|5
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|31
|
5
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|31
|
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|
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|
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|
9
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|
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|Мальорка
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|4
|7
|15-16
|25
|
11
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|18
|5
|6
|7
|26-28
|21
|
12
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|18
|4
|8
|6
|22-26
|20
|
13
|Валенсия
|16
|5
|4
|7
|23-18
|19
|
14
|Альмерия
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|
15
|Севилья
|18
|4
|6
|8
|18-26
|18
|
16
|Вальядолид
|18
|5
|2
|11
|13-28
|17
|
17
|Хетафе
|17
|4
|5
|8
|16-24
|17
|
18
|Сельта
|18
|4
|5
|9
|17-29
|17
|
19
|Кадис
|18
|3
|7
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|16
|
20
|Эльче
|17
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|11-35
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|20.01
|23:00
|
Мальорка – Сельта
|1 : 0
|21.01
|16:00
|
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
|0 : 2
|21.01
|18:15
|
Эспаньол – Бетис
|1 : 0
|21.01
|20:30
|
Атлетико – Вальядолид
|3 : 0
|21.01
|23:00
|
Севилья – Кадис
|1 : 0
|22.01
|16:00
|
Вильярреал – Жирона
|1 : 0
|22.01
|18:15
|
Эльче – Осасуна
|- : -
|22.01
|20:30
|
Барселона – Хетафе
|- : -
|22.01
|23:00
|
Атлетик – Реал
|- : -
|23.01
|23:00
|
Валенсия – Альмерия
|- : -
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|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|10
|
|
Карим Бензема
Реал
|8
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|14
|2
|2
|
|
Гонсало Верду
Эльче
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|2
|1
|
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Кадис
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|2
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