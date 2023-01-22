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Сегодня, 18:05

«Вильярреал» на 10-й добавленной минуте забил победный гол с пенальти в матче с «Жироной»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Вильярреал» — «Жирона».
Фото AFP

«Вильярреал» обыграл «Жирону» в матче 18-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.

«Жирона» заканчивала матч в меньшинстве после удаления защитника Сантиаго Буэно.

Причем «Вильярреал» не реализовал пенальти на 4-й добавленной ко второму тайму минуте. Однока команда получила право на еще один пенальти уже на 10-й добавленной минуте, и на этот раз уже не упустила свой шанс.

«Вильярреал» не проигрывает на протяжении пяти матчей и занимает 5-е место в турнирной таблице (31 очко). «Жирона» занимает 11-ю строчку (21 очко).

Испания. Лига 1. 18-й тур
22 янв, 16:00. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
1:0
Жирона

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2022-2023/

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Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
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Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
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Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
ФК Вильярреал
ФК Жирона
3
1
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Ла лига: «Барселона» — «Хетафе», «Атлетик» — «Реал» и другие матчи 18-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 18 12 2 4 28-18 38
4
 Вильярреал 18 9 4 5 21-13 31
5
 Атлетико 18 9 4 5 27-16 31
6
 Бетис 17 8 4 5 19-14 28
7
 Осасуна 17 8 3 6 17-16 27
8
 Атлетик 17 7 5 5 25-17 26
9
 Р. Вальекано 18 7 5 6 24-22 26
10
 Мальорка 18 7 4 7 15-16 25
11
 Жирона 18 5 6 7 26-28 21
12
 Эспаньол 18 4 8 6 22-26 20
13
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
14
 Альмерия 17 5 3 9 18-26 18
15
 Севилья 18 4 6 8 18-26 18
16
 Вальядолид 18 5 2 11 13-28 17
17
 Хетафе 17 4 5 8 16-24 17
18
 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
19
 Кадис 18 3 7 8 12-29 16
20
 Эльче 17 0 5 12 11-35 5
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20.01 23:00
Мальорка – Сельта
 1 : 0
21.01 16:00
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 0 : 2
21.01 18:15
Эспаньол – Бетис
 1 : 0
21.01 20:30
Атлетико – Вальядолид
 3 : 0
21.01 23:00
Севилья – Кадис
 1 : 0
22.01 16:00
Вильярреал – Жирона
 1 : 0
22.01 18:15
Эльче – Осасуна
 - : -
22.01 20:30
Барселона – Хетафе
 - : -
22.01 23:00
Атлетик – Реал
 - : -
23.01 23:00
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Атлетико

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И К Ж
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Бетис

 14 2 2
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Эльче

 7 2 1
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Кадис

 11 2 1
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