«Барселона» продлит контракт с Маркосом Алонсо на один или два сезона
«Барселона» намерена продлить контракт с защитником Маркосом Алонсо, сообщает Sport.es.
Принципиальное решение о продлении контракта с Алонсо уже принято — с ним подпишут соглашение сроком на один или два сезона. Ради перехода в «Барсу» летом он согласил на снижение зарплаты.
32-летний испанец хотел бы подписать новый контракт с «Барсой» сроком на 2 года, а клуб склоняется к тому, чтобы предложить игроку соглашение сроком на один сезон.
На счету защитника 2 гола в 17 матчах за сине-гранатовых во всех турнирах в нынешнем сезоне.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|16
|13
|2
|1
|35-6
|41
|
2
|Реал
|16
|12
|2
|2
|36-16
|38
|
3
|Р. Сосьедад
|18
|12
|2
|4
|28-18
|38
|
4
|Атлетико
|18
|9
|4
|5
|27-16
|31
|
5
|Бетис
|17
|8
|4
|5
|19-14
|28
|
6
|Вильярреал
|17
|8
|4
|5
|20-13
|28
|
7
|Осасуна
|17
|8
|3
|6
|17-16
|27
|
8
|Атлетик
|17
|7
|5
|5
|25-17
|26
|
9
|Р. Вальекано
|18
|7
|5
|6
|24-22
|26
|
10
|Мальорка
|18
|7
|4
|7
|15-16
|25
|
11
|Жирона
|17
|5
|6
|6
|26-27
|21
|
12
|Эспаньол
|18
|4
|8
|6
|22-26
|20
|
13
|Валенсия
|16
|5
|4
|7
|23-18
|19
|
14
|Альмерия
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|
15
|Севилья
|18
|4
|6
|8
|18-26
|18
|
16
|Вальядолид
|18
|5
|2
|11
|13-28
|17
|
17
|Хетафе
|17
|4
|5
|8
|16-24
|17
|
18
|Сельта
|18
|4
|5
|9
|17-29
|17
|
19
|Кадис
|18
|3
|7
|8
|12-29
|16
|
20
|Эльче
|17
|0
|5
|12
|11-35
|5
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.01
|23:00
|
Мальорка – Сельта
|1 : 0
|21.01
|16:00
|
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
|0 : 2
|21.01
|18:15
|
Эспаньол – Бетис
|1 : 0
|21.01
|20:30
|
Атлетико – Вальядолид
|3 : 0
|21.01
|23:00
|
Севилья – Кадис
|1 : 0
|22.01
|16:00
|
Вильярреал – Жирона
|- : -
|22.01
|18:15
|
Эльче – Осасуна
|- : -
|22.01
|20:30
|
Барселона – Хетафе
|- : -
|22.01
|23:00
|
Атлетик – Реал
|- : -
|23.01
|23:00
|
Валенсия – Альмерия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|10
|
|
Карим Бензема
Реал
|8
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|14
|2
|2
|
|
Гонсало Верду
Эльче
|7
|2
|1
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|11
|2
|1
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