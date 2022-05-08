«Вильярреал» и «Севилья» сыграли вничью

«Вильярреал» и «Севилья» сыграли вничью в матче 35-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 1:1.

На 86-й минуте счет открыл Джовани Ло Селсо. На 90+6 минуте сравнял Рафаэль Мир.

«Вильярреал» набрал 53 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Севильи» 65 очков и 3-я позиция.