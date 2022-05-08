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«Вильярреал» и «Севилья» сыграли вничью

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Вильярреал» и «Севилья» сыграли вничью в матче 35-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 1:1.

На 86-й минуте счет открыл Джовани Ло Селсо. На 90+6 минуте сравнял Рафаэль Мир.

«Вильярреал» набрал 53 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Севильи» 65 очков и 3-я позиция.

Испания. Лига 1. 35-й тур
08 мая, 17:15. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
1:1
Севилья
Голы
Ло Сельсо, 86 (1:0), Кунде, 90+5 (1:1)
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Фойт (Орье, 82) Эступиньян (Тригерос, 72) Парехо Капуэ Ло Сельсо Коклен (Педраса, 73) Чуквуэзе (Джексон, 82) Диа (Пако Алькасер, 72)
Севилья
Буну Монтиэль (Хесус Навас, 75) Акунья Диегу Карлос Кунде Хоан Хордан (Оливер Торрес, 85) Корона (Ламела, 76) Ракитич (Гудель, 59) Дилэйни Эн-Несири (Мир, 75) Гомес
Предупреждения
Чуквуэзе 4’, Ло Сельсо 45’, Капуэ 73’  - 
Судьи
Мансано (Испания)

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
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Ливерпуль 1
Тоттенхэм Хотспур 1
Матч завершен

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24%

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26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

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Футбол
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 34 25 6 3 73-29 81
2
 Барселона 35 20 9 6 65-35 69
3
 Севилья 35 17 14 4 51-29 65
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 35 17 7 11 57-40 58
6
 Р. Сосьедад 35 15 11 9 34-34 56
7
 Вильярреал 35 14 11 10 55-34 53
8
 Атлетик 35 13 13 9 41-34 52
9
 Осасуна 34 12 9 13 35-45 45
10
 Валенсия 35 10 14 11 45-49 44
11
 Сельта 35 11 10 14 41-38 43
12
 Р. Вальекано 35 11 9 15 35-39 42
13
 Эльче 35 10 9 16 37-48 39
14
 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
15
 Хетафе 35 8 13 14 31-37 37
16
 Кадис 35 7 14 14 33-47 35
17
 Гранада 35 7 13 15 43-59 34
18
 Мальорка 35 8 8 19 32-62 32
19
 Леванте 35 6 11 18 44-67 29
20
 Алавес 35 7 7 21 28-60 28
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Леванте – Р. Сосьедад
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7.05 15:00
Мальорка – Гранада
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7.05 17:15
Атлетик – Валенсия
 0 : 0
7.05 19:30
Кадис – Эльче
 3 : 0
7.05 19:30
Сельта – Алавес
 4 : 0
7.05 22:00
Бетис – Барселона
 1 : 2
8.05 15:00
Хетафе – Р. Вальекано
 0 : 0
8.05 17:15
Вильярреал – Севилья
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Эспаньол – Осасуна
 - : -
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