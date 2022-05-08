Дани Алвес заявил о желании подписать новый контракт с «Барселоной»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес заявил о желании продлить контракт с клубом.

«Я хотел бы остаться, потому что здесь мой дом. И думаю, что могу продолжать приносить пользу команде, но продление контракта зависит не только от меня.

Моя миссия состояла в том, чтобы приехать сюда и показать, на что я способен. Я ничего не могу сделать, кроме как отдать всего себя за клуб, который люблю и хочу быть тут любой ценой.

Если «Барселона» захочет, чтобы я продлил контракт, я очень этому обрадуюсь. Если они этого не сделают, большое спасибо, и я буду продолжать любить этот клуб до самой смерти, где бы я ни был», — цитирует Дани Алвеса Marca.

Действующее соглашение 39-летнего бразильца с каталонцами рассчитано до конца сезона.

В текущем сезоне Алвес сыграл 14 матчей за сине-гранатовых во всех турнирах, записав на свой счет 1 гол и 4 результативные передачи.