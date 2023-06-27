«Вильярреал» объявил о подписании хавбека Дениса Суареса
Испанский полузащитник Денис Суарес стал игроком «Вильярреала», сообщает пресс-служба команды.
До перехода испанец играл за «Эспаньол», он провел там полгода на правах аренды из «Сельты».
Суарес является воспитанником каталонской «Барселоны». Также хавбек выступал в «Арсенале», «Манчестер Сити» и «Севилье».
В прошедшем сезоне 29-летний испанец сыграл 18 матчей за «Эспаньол» и не отличился результативными действиями.
Источник: ФК «Вильярреал»
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