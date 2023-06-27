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Сегодня, 15:54

«Вильярреал» объявил о подписании хавбека Дениса Суареса

Виталий Косик
Корреспондент
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Испанский полузащитник Денис Суарес стал игроком «Вильярреала», сообщает пресс-служба команды.

До перехода испанец играл за «Эспаньол», он провел там полгода на правах аренды из «Сельты».

Суарес является воспитанником каталонской «Барселоны». Также хавбек выступал в «Арсенале», «Манчестер Сити» и «Севилье».

В прошедшем сезоне 29-летний испанец сыграл 18 матчей за «Эспаньол» и не отличился результативными действиями.

Источник: ФК «Вильярреал»
Футбол
ФК Вильярреал
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