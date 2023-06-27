Шакира рассказала о подробностях измены экс-защитника «Барселоны» Пике
Колумбийская певица Шакира рассказала о подробностях измены экс-защитника «Барселоны» Жерара Пике.
Исполнительница заявила, что узнала о похождениях футболиста из СМИ. В это время ее отец был в реанимации.
«Я думала, что не переживу этого. Человек, которого я любила больше всего в своей жизни, мой отец, покидал меня, когда я так в нем нуждалась. Его выздоровление было очень тяжелым и медленным, но он замечательный человек для всех нас, который удивляет своей силой», — приводит слова Шакиры People en Espanol.
Шакира объявила о расставании с Пике в начале июня 2022 года. Отмечалось, что причиной расставания стала измена испанского футболиста. Пара состояла в отношениях с 2011 года. Они не были официально женаты.
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11
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12
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|0
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14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
|0
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19
|Лас-Пальмас
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
|- : -
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Сельта – Осасуна
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Хетафе – Барселона
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Лас-Пальмас – Мальорка
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Р. Сосьедад – Жирона
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Вильярреал – Бетис
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