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Шакира рассказала о подробностях измены экс-защитника «Барселоны» Пике

Виталий Косик
Корреспондент
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Пике и Шакира.
Фото Global Look Press

Колумбийская певица Шакира рассказала о подробностях измены экс-защитника «Барселоны» Жерара Пике.

Исполнительница заявила, что узнала о похождениях футболиста из СМИ. В это время ее отец был в реанимации.

«Я думала, что не переживу этого. Человек, которого я любила больше всего в своей жизни, мой отец, покидал меня, когда я так в нем нуждалась. Его выздоровление было очень тяжелым и медленным, но он замечательный человек для всех нас, который удивляет своей силой», — приводит слова Шакиры People en Espanol.

Шакира объявила о расставании с Пике в начале июня 2022 года. Отмечалось, что причиной расставания стала измена испанского футболиста. Пара состояла в отношениях с 2011 года. Они не были официально женаты.

Жерар Пике
Футбол
ФК Барселона
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