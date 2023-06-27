«Барселона» отказалась от трансфера полузащитника «Фиорентины» Амрабата
«Барселона» отказалась от идеи подписания полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата, сообщает Diario Sport.
По информации источника, каталонский клуб считал 26-летнего футболиста идеальным усилением полузащиты в случае возвращения Лионеля Месси. Однако в связи с неудавшимся возвращением аргентинца, а также с подписанием Илкая Гюндогана, клуб отказался от кандидатуры марокканца.
Сообщается, что главный тренер «Барселоны» Хави заинтересован в подписании Амрабата, способного владеть мячом и действовать на опережение в обороне.
Футболист выступает за «Фиорентину» с лета 2020 года, его контракт рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 Амрабат провел 49 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.
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2
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3
|Атлетико
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4
|Р. Сосьедад
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5
|Вильярреал
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6
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7
|Осасуна
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8
|Атлетик
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9
|Мальорка
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10
|Жирона
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11
|Р. Вальекано
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12
|Севилья
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13
|Сельта
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14
|Кадис
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15
|Хетафе
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16
|Валенсия
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17
|Альмерия
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18
|Гранада
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19
|Лас-Пальмас
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20
|Алавес
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Альмерия – Р. Вальекано
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
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Сельта – Осасуна
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Хетафе – Барселона
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Лас-Пальмас – Мальорка
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Р. Сосьедад – Жирона
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Севилья – Валенсия
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Вильярреал – Бетис
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