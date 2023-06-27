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Сегодня, 17:17

«Барселона» отказалась от трансфера полузащитника «Фиорентины» Амрабата

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» отказалась от идеи подписания полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата, сообщает Diario Sport.

По информации источника, каталонский клуб считал 26-летнего футболиста идеальным усилением полузащиты в случае возвращения Лионеля Месси. Однако в связи с неудавшимся возвращением аргентинца, а также с подписанием Илкая Гюндогана, клуб отказался от кандидатуры марокканца.

Сообщается, что главный тренер «Барселоны» Хави заинтересован в подписании Амрабата, способного владеть мячом и действовать на опережение в обороне.

Футболист выступает за «Фиорентину» с лета 2020 года, его контракт рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Амрабат провел 49 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

Источник: Diario Sport
ФК Барселона
Софьян Амрабат
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