«Осасуна» сыграла вничью с «Жироной» в матче чемпионата Испании
«Осасуна» сыграла вничью с «Жироной» в матче 11-го тура чемпионата Испании — 1:1.
В составе «Осасуны» отличился нападающий Кике Барха. У «Жироны» гол забил полузащитник Сильва Давид Лопес.
Клуб из Памплоны занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 17 очков. «Жирона» поднялась на 17-ю строчку (9 очков).
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|Н
|П
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|О
|
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|11
|10
|1
|0
|28-9
|31
|
2
|Барселона
|10
|8
|1
|1
|24-4
|25
|
3
|Атлетико
|11
|7
|2
|2
|18-9
|23
|
4
|Р. Сосьедад
|11
|7
|1
|3
|16-13
|22
|
5
|Бетис
|11
|6
|2
|3
|14-8
|20
|
6
|Атлетик
|10
|5
|3
|2
|19-8
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|
7
|Вильярреал
|11
|5
|3
|3
|14-7
|18
|
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|11
|5
|2
|4
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|17
|
9
|Р. Вальекано
|11
|4
|3
|4
|16-14
|15
|
10
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|11
|4
|3
|4
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|15
|
11
|Вальядолид
|11
|4
|2
|5
|11-15
|14
|
12
|Мальорка
|11
|3
|3
|5
|9-12
|12
|
13
|Альмерия
|11
|3
|1
|7
|12-19
|10
|
14
|Севилья
|11
|2
|4
|5
|11-18
|10
|
15
|Сельта
|10
|3
|1
|6
|11-20
|10
|
16
|Эспаньол
|11
|2
|4
|5
|14-19
|10
|
17
|Жирона
|11
|2
|3
|6
|15-19
|9
|
18
|Хетафе
|10
|2
|3
|5
|10-18
|9
|
19
|Кадис
|11
|1
|4
|6
|5-22
|7
|
20
|Эльче
|11
|0
|4
|7
|8-26
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38 тур
|22.10
|15:00
|
Р. Вальекано – Кадис
|5 : 1
|22.10
|17:15
|
Вальядолид – Р. Сосьедад
|1 : 0
|22.10
|19:30
|
Валенсия – Мальорка
|1 : 2
|22.10
|22:00
|
Реал – Севилья
|3 : 1
|23.10
|15:00
|
Эспаньол – Эльче
|2 : 2
|23.10
|17:15
|
Бетис – Атлетико
|1 : 2
|23.10
|19:30
|
Жирона – Осасуна
|1 : 1
|23.10
|19:30
|
Вильярреал – Альмерия
|2 : 1
|23.10
|22:00
|
Барселона – Атлетик
|- : -
|24.10
|22:00
|
Сельта – Хетафе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|11
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|7
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|7
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|5
|
|
Родригу
Реал
|4
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|9
|2
|2
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|5
|2
|0
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|9
|1
|5
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