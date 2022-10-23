«Осасуна» сыграла вничью с «Жироной» в матче чемпионата Испании

«Осасуна» сыграла вничью с «Жироной» в матче 11-го тура чемпионата Испании — 1:1.

В составе «Осасуны» отличился нападающий Кике Барха. У «Жироны» гол забил полузащитник Сильва Давид Лопес.

Клуб из Памплоны занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 17 очков. «Жирона» поднялась на 17-ю строчку (9 очков).