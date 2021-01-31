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Виктор Фонт прокомментировал попавшие в интернет данные о контракте Месси

12:27
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт в Twitter высказался по поводу попавших в сеть данных о контракте капитана Лионеля Месси.

«Месси заслужил все, что «Барселона» ему заплатила, до последнего евро. Он не разрушил команду, наоборот. Он лучший футболист в истории, мы хотим, чтобы он остался с нами навсегда», — написал Фонт.

31 января испанское издание El Mundo раскрыло данные по четырехлетнему контракту Месси с «Барселоной». В заметке под названием «Контракт, разрушивший «Барселону» сообщается, что за четыре года контракта 33-летний аргентинец должен получить около 555 миллионов евро.

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