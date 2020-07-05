Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Видим, в пользу какой команды все складывается». Муниаин раскритиковал судейство после матча с «Реалом»

5 июля 2020, 19:37
Икер Муниаин. Фото Reuters
Икер Муниаин. Фото Reuters
Теги:

Полузащитник «Атлетика» Икер Муниаин резко высказался после матча 34-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (0:1).

— Мы заслуживали большего. Видим, что происходит в последнее время, видим, в пользу какой команды все складывается. Пусть каждый сам делает выводы, — цитирует Муниаина Marca. — Рауль Гарсия сказал, что ему на ногу наступили. Разница заключается в том, что в одном случае повтор посмотрели, а в другом — нет.

Матч был равным, пускай мы играли немного глубже до перерыва. Мы довольны усилиями, приложенными игроками, мы сыграли на хорошем уровне.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир