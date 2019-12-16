Вице-президент «Альбасете»: «Зозуля подавлен, он плакал в раздевалке»

Вице-президент «Альбасете» Виктор Варела прокомментировал ситуацию, сложившуюся в матче 20-го тура сегунды с «Райо Вальекано». Фанаты «Райо» оскорбляли украинского форварда гостей Романа Зозулю. Они скандировали: «Зозуля — ты нацист». Команды доиграли до перерыва, но позже футболисты «Альбасете» отказались выходить на второй тайм.

— Судья принял решение остановить матч, получив согласие всех сторон, — приводятся слова Варелы в Twitter Carrusel Deportivo. — Мы поддерживаем это решение, потому что в этих условиях играть нельзя. Зозуля подавлен, он плакал в раздевалке.

Матч «Райо Вальекано» и «Альбасете» прерван из-за оскорблений украинского игрока