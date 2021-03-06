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Гол Маты не помог «Хетафе» победить «Вальядолид». В конце игры футболист был удален с поля

17:56
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«Вальядолид» принимал «Хетафе» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Хозяева победили со счетом 2:1.

В составе гостей голом отметился нападающий Хайме Мата. В концовке встречи футболист был удален с поля.

Чемпионат Испании. Лига 1

26-й тур

«Вальядолид» — «Хетафе» — 2:1 (2:1)

Голы: Оскар Плано, 14 (1:0). Вайссман, 24 (2:0). Мата, 37 (2:1).

«Вальядолид»: Роберто, Оласа, Янко, Эль-Ямик, Фернандес, Алькарас (Мичел, 71), Меса (Сан Эметерио, 71), Орельяна (Жоау Филипе, 83), Оскар Плано (Л.Перес, 89), Гвардьола (Кодро, 71), Вайссман.

«Хетафе»: Сория, Ньом (Тимор, 89), Суарес (Кубо, 46), Даконам, Кабако, Оливера, Максимович (Анхель, 79), Арамбарри, Аленья (Портильо, 88), Мата, Энес Унал (Кучо Эрнандес, 59).

Предупреждения: Кубо, 54. Алькарас, 56. Ньом, 57. Сан Эметерио, 80.

Удаление: Мата, 85.

Судья: Мелеро Лопес (Испания).

6 марта. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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