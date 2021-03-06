Гол Маты не помог «Хетафе» победить «Вальядолид». В конце игры футболист был удален с поля
«Вальядолид» принимал «Хетафе» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Хозяева победили со счетом 2:1.
В составе гостей голом отметился нападающий Хайме Мата. В концовке встречи футболист был удален с поля.
Чемпионат Испании. Лига 1
26-й тур
«Вальядолид» — «Хетафе» — 2:1 (2:1)
Голы: Оскар Плано, 14 (1:0). Вайссман, 24 (2:0). Мата, 37 (2:1).
«Вальядолид»: Роберто, Оласа, Янко, Эль-Ямик, Фернандес, Алькарас (Мичел, 71), Меса (Сан Эметерио, 71), Орельяна (Жоау Филипе, 83), Оскар Плано (Л.Перес, 89), Гвардьола (Кодро, 71), Вайссман.
«Хетафе»: Сория, Ньом (Тимор, 89), Суарес (Кубо, 46), Даконам, Кабако, Оливера, Максимович (Анхель, 79), Арамбарри, Аленья (Портильо, 88), Мата, Энес Унал (Кучо Эрнандес, 59).
Предупреждения: Кубо, 54. Алькарас, 56. Ньом, 57. Сан Эметерио, 80.
Удаление: Мата, 85.
Судья: Мелеро Лопес (Испания).
6 марта. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю