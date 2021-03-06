Бывший футболист «Атлетико» назвал Суареса лучшим нападающим в мире
Чемпион Испании-1996 в составе «Атлетико» Милинко Пантич назвал Луиса Суареса лучшим нападающим в мире.
«На данный момент Суарес — лучший нападающий в мире. Это успех, я до сих пор не понимаю, почему «Барса» избавилась от него. Он кобра внутри штрафной площадки. Ты можешь дать Суаресу два мяча, и он забьет три гола!», — приводит слова Пантича Goal.
Суарес перешел в «Атлетико» из «Барселоны» перед началом сезона за 5 миллионов евро. За мадридский клуб 33-летний уругвайский нападающий забил 16 мячей и отдал 2 голевые передачи в 26 матчах во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/suarez-is-the-best-striker-in-the-world-by-far-atletico/12q29356fllf31ik8fuf5c0wf2
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю