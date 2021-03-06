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Бывший футболист «Атлетико» назвал Суареса лучшим нападающим в мире

18:02
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Чемпион Испании-1996 в составе «Атлетико» Милинко Пантич назвал Луиса Суареса лучшим нападающим в мире.

«На данный момент Суарес — лучший нападающий в мире. Это успех, я до сих пор не понимаю, почему «Барса» избавилась от него. Он кобра внутри штрафной площадки. Ты можешь дать Суаресу два мяча, и он забьет три гола!», — приводит слова Пантича Goal.

Суарес перешел в «Атлетико» из «Барселоны» перед началом сезона за 5 миллионов евро. За мадридский клуб 33-летний уругвайский нападающий забил 16 мячей и отдал 2 голевые передачи в 26 матчах во всех турнирах.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/suarez-is-the-best-striker-in-the-world-by-far-atletico/12q29356fllf31ik8fuf5c0wf2

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