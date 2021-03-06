Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Нападающий «Сассуоло» Капуто заявил, что скучает по оскорблениям от болельщиков

17:23
Теги:

Нападающий «Сассуоло» Франческо Капуто рассказал, что расстроен из-за отсутствия болельщиков на стадионах.

«Мы привыкли ко всему, даже к играм без болельщиков, но это тяжело. Скучаем по болельщикам, я даже скучаю по их оскорблениям, но здоровье важнее, еще рано пускать людей на трибуны», — приводит слова Капуто La Repubblica.

В нынешнем сезоне 33-летний итальянец забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи в 19 матчах за «Сассуоло» в серии А.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир