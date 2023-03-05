«Вальядолид» дома обыграл «Эспаньол»

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«Вальядолид» обыграл «Эспаньол» в матче 24-го тур ла лиги со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Иван Санчес и Альваро Агуадо. У гостей отличился Мартин Брэйтуэйт.

«Вальядолид» после 24 туров чемпионата Испании располагается на 14-м месте, набрав 27 очков. «Эспаньол» (27) — двумя строчками выше.