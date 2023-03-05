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Сегодня, 17:55

«Вальядолид» дома обыграл «Эспаньол»

Виктория Кравченко
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«Вальядолид» обыграл «Эспаньол» в матче 24-го тур ла лиги со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Иван Санчес и Альваро Агуадо. У гостей отличился Мартин Брэйтуэйт.

«Вальядолид» после 24 туров чемпионата Испании располагается на 14-м месте, набрав 27 очков. «Эспаньол» (27) — двумя строчками выше.

Испания. Ла Лига. 24-й тур
05 мар, 16:00. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
2:1
Эспаньол

ФК Вальядолид
ФК Эспаньол
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 23 19 2 2 45-8 59
2
 Реал 23 16 4 3 47-18 52
3
 Атлетико 24 13 6 5 38-19 45
4
 Р. Сосьедад 24 13 5 6 32-23 44
5
 Бетис 23 12 4 7 32-25 40
6
 Вильярреал 24 11 4 9 28-23 37
7
 Р. Вальекано 23 9 7 7 29-25 34
8
 Осасуна 23 9 6 8 22-23 33
9
 Атлетик 23 9 5 9 33-26 32
10
 Мальорка 24 9 4 11 21-25 31
11
 Жирона 24 8 6 10 38-38 30
12
 Вальядолид 24 8 3 13 18-34 27
13
 Эспаньол 24 6 9 9 30-36 27
14
 Сельта 23 7 6 10 26-34 27
15
 Кадис 24 6 8 10 18-35 26
16
 Альмерия 24 7 4 13 28-42 25
17
 Севилья 24 6 7 11 27-39 25
18
 Хетафе 24 6 7 11 23-32 25
19
 Валенсия 23 6 5 12 27-27 23
20
 Эльче 24 2 6 16 18-48 12
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3.03 23:00
Р. Сосьедад – Кадис
 0 : 0
4.03 16:00
Хетафе – Жирона
 3 : 2
4.03 18:15
Альмерия – Вильярреал
 0 : 2
4.03 20:30
Мальорка – Эльче
 0 : 1
4.03 23:00
Атлетико – Севилья
 6 : 1
5.03 16:00
Вальядолид – Эспаньол
 2 : 1
5.03 18:15
Барселона – Валенсия
 - : -
5.03 20:30
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
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Бетис – Реал
 - : -
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 - : -
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Карим Бензема

Реал

 11
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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
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Антуан Гризманн

Атлетико

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 13 3 1
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Педро Бигас

Эльче

 19 2 3
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Атлетико

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