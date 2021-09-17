Вальверде высказался о том, как изменился футбол
Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался о том, как изменился футбол.
«Теперь в футболе больше драмы, интриги, шоу. Кого уволят, кого освистают... Проблема в том, что все слишком много знают. Вы все «знаете» вещи, которые не являются правдой.
Когда наступает конец сезона, решается все. Но потом... Забудьте это, засыпьте землей сверху, и начнется новый сезон. Завтра солнце взойдет. Новый сезон, надежда, воодушевление и все такое
Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался о том, как изменился футбол.
«Теперь в футболе больше драмы, интриги, шоу. Кого уволят, кого освистают… Проблема в том, что все слишком много знают. Вы все «знаете» вещи, которые не являются правдой.
Когда наступает конец сезона, решается все. Но потом... Забудьте это, засыпьте землей сверху, и начнется новый сезон. Завтра солнце взойдет. Новый сезон, надежда, воодушевление и все такое», – цитирует Вальверде The Guardian.
После трех туров чемпионата Испании «Барселона» занимает 7-е место, набрав 7 очков.
, — цитирует Вальверде The Guardian.
После трех туров чемпионата Испании «Барселона» занимает 7-е место, набрав 7 очков.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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