Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался о том, как изменился футбол.

«Теперь в футболе больше драмы, интриги, шоу. Кого уволят, кого освистают... Проблема в том, что все слишком много знают. Вы все «знаете» вещи, которые не являются правдой.

Когда наступает конец сезона, решается все. Но потом... Забудьте это, засыпьте землей сверху, и начнется новый сезон. Завтра солнце взойдет. Новый сезон, надежда, воодушевление и все такое

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался о том, как изменился футбол.

«Теперь в футболе больше драмы, интриги, шоу. Кого уволят, кого освистают… Проблема в том, что все слишком много знают. Вы все «знаете» вещи, которые не являются правдой.

Когда наступает конец сезона, решается все. Но потом... Забудьте это, засыпьте землей сверху, и начнется новый сезон. Завтра солнце взойдет. Новый сезон, надежда, воодушевление и все такое», – цитирует Вальверде The Guardian.

После трех туров чемпионата Испании «Барселона» занимает 7-е место, набрав 7 очков.

, — цитирует Вальверде The Guardian.

После трех туров чемпионата Испании «Барселона» занимает 7-е место, набрав 7 очков.