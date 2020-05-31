«Валенсия» выступила с заявлением о контракте с Гараем

«Валенсия» на официальном сайте опубликовала заявление о контракте защитника Эсекиэля Гарая.

Ранее в СМИ появилась информация, что аргентинец отказался от нового контракта с «Валенсией».

— Учитывая заявление, сделанное Гараем в связи с кампанией против него, клуб заявляет: «Валенсия» никогда не хотела вступать в публичную полемику со своими футболистами — важной частью команды. Наоборот, клуб всегда демонстрировал свою любовь и постоянную поддержку. Как сказал сам игрок, его продление начали обсуждать в июле 2019 года, с тех пор он отклонил несколько предложений, которые улучшали его действующий контракт.

Гарай был единственным футболистом, который отказался подписать соглашение, достигнутое со всеми из первой команды и тренерским штабом, чтобы помочь клубу в финансовом кризисе, вызванном пандемией коронавируса. Это обстоятельство было проигнорировано клубом именно для того, чтобы избежать противоречий и публичной критики в этом отношении.