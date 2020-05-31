Гарай опроверг сообщения о том, что отказался от нового контракта с «Валенсией»

Защитник Эсекиэль Гарай заявил, что «Валенсия» не предлагала ему новый контракт и намерено выдала ложную информацию в СМИ.

— Мне очень жаль прибегать к таким методам, но я вынужден сделать это из-за клеветнической кампании, проводимой против меня. И я не имею в виду СМИ. Я имею в виду людей в моем клубе, которые намерены дискредитировать меня как профессионала и человека, — цитирует Гарая El Mundo Deportivo.

По словам Гарая, он получил новое предложение о контракте 13 ноября 2019 года с устными договоренностями, и после получением игроком травмы в феврале переговоры закончились.

Текущее соглашение хащитника с «Валенсией» действует до 30 июня. Гарай перешел в «Валенсию» из «Зенита» летом 2016 года. В нынешнем сезоне он сыграл за «летучих мышей» 23 матча.