«Валенсия» продлила контракт с голкипером Ривейро
14:12
Вратарь Кристиан Ривейро подписал новый контракт с «Валенсией». Соглашение рассчитано до 2024 года, сообщает официальный сайт клуба.
23-летний голкипер является выпускником академии «летучих мышей». В прошлом сезоне он провел 4 матча в Кубке Испании, в которых пропустил 6 голов.
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