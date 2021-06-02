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«Валенсия» продлила контракт с голкипером Ривейро

14:12
Кристиан Ривейро (слева). Фото ФК «Валенсия».
Кристиан Ривейро (слева). Фото ФК «Валенсия».
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Вратарь Кристиан Ривейро подписал новый контракт с «Валенсией». Соглашение рассчитано до 2024 года, сообщает официальный сайт клуба.

23-летний голкипер является выпускником академии «летучих мышей». В прошлом сезоне он провел 4 матча в Кубке Испании, в которых пропустил 6 голов.

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