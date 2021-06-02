Дембеле не торопится продлевать контракт с «Барселоной»
14:07
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле заявил, что не торопится подписывать новый контракт с клубом. Нынешнее соглашение 24-летнего француза истекает через 12 месяцев.
«Посмотрим, как все сложится. Мы встретимся с руководством «Барсы». У меня еще есть время на приятие решения, нет никакой спешки. Сейчас все мои мысли связаны с предстоящим чемпионатом Европы», — приводит слова Дембеле L'Equipe.
«Барса» приобрела нападающего у «Боруссии» летом 2017 года за 135 миллионов евро.
В прошедшем сезоне он провел в чемпионате Испании 30 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.
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