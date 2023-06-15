«Валенсия» продлила контракт с главным тренером Барахой

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 47-летним испанцем рассчитано до лета 2027 года. Специалист возглавляет «Валенсию» с февраля 2023 года.

Бараха выступал за «Валенсию» в качестве игрока с 2000 по 2010 год, став дважды чемпионом Испании и обладателем Кубка УЕФА.