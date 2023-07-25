«Валенсия» отклонила предложение «Милана» по покупке полузащитника Мусы

«Валенсия» отклонила очередное предложение «Милана» по трансферу полузащитника Юнуса Мусы.

По информации Goal, последнее предложение «россонери» достигло 18 миллионов евро, но испанцы отклонили его. «Валенсия» не намерена продавать 20-летнего игрока за сумму менее 25 миллионов евро.

Муса является воспитанником «Арсенала». Он выступает за «Валенсию» с 2020 года. В сезоне-2022/23 полузащитник провел 37 матчей за команду во всех турнирах, отметившись 2 голевыми передачами.

Контракт американского футболиста действует до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.