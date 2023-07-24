«ПСЖ» может подписать экс-вратаря «Барселоны» Тенаса

«ПСЖ» проявляет интерес к бывшему вратарю «Барселоны» Арнау Тенасу, сообщает RMC Sport.

На данный момент 22-летний испанец является свободным агентом.

По информации издания, парижский клуб уже предложил Тенасу контракт.

В клубе рассматривают испанского голкипера на замену Кейлору Навасу, который может покинуть клуб этим летом.