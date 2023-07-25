Гюндоган назвал двух футболистов, которые заслуживают «Золотой мяч» в 2023 году
Новичок «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал, кто, по его мнению, должен завоевать «Золотой мяч» в 2023 году.
«Трофей должен достаться Лионелю Месси или Эрлину Холанну. Я не вижу никого рядом с ними. Я рад, что не мне решать, но они оба этого заслуживают», — цитирует Гюндогана Mundo Deportivo.
32-летний Гюндоган этим летом заключил соглашение с каталонцами до 2025 года с опцией продления еще на сезон. В контракте прописана сумма отступных 400 миллионов евро.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
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1
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -
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