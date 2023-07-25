Гюндоган назвал двух футболистов, которые заслуживают «Золотой мяч» в 2023 году

Новичок «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал, кто, по его мнению, должен завоевать «Золотой мяч» в 2023 году.

«Трофей должен достаться Лионелю Месси или Эрлину Холанну. Я не вижу никого рядом с ними. Я рад, что не мне решать, но они оба этого заслуживают», — цитирует Гюндогана Mundo Deportivo.

32-летний Гюндоган этим летом заключил соглашение с каталонцами до 2025 года с опцией продления еще на сезон. В контракте прописана сумма отступных 400 миллионов евро.