"Валенсия" обыграла "Леванте", Черышев отыграл 90 минут

"Валенсия" победила "Леванте" в матче 32-го тура премьер-лиги (3:1). Дублем отметился форвард Санти Мина. Российский нападающий "летучих мышей" Денис Черышев провел на поле 90 минут - эта игра стала для него сотой в ла лиге.

"Валенсия" набрала 49 очков и осталась на 6-м месте в турнирной таблице. "Леванте" с 33 баллами располагается на 16-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

32-й тур

"Валенсия" - "Леванте" - 3:1 (1:0)

Голы: Мина, 2 (1:0). Солер, 56 - в свои ворота (1:1). Гонсалу Гедеш, 57 (2:1). Мина, 63 (3:1).

"Валенсия": Нету, Гарай, Пиччини (Коклен, 32), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо (Гамейро, 72), Васс, Солер, Черышев, Мина, Гонсалу Гедеш (Ли Кан Ин, 78).

"Леванте": Фернандес, Луна (Саймон, 69), Коке, Везу, Кабако, Пьер, Рочина (Барди, 77), Кампанья, Рохер (Майораль, 68), Хасон, Моралес.

Предупреждения: Солер, 33. Майораль, 81. Ли Кан Ин, 83. Кабако, 89.

Судья: Ундиано Мальенко.

14 апреля. Валенсия. Стадион "Месталья".

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