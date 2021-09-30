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«Валенсия» объявила об увеличении капитала клуба

15:13
«Валенсия». Фото ФК «Валенсия»
«Валенсия». Фото ФК «Валенсия»
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«Валенсия» на своем официальном сайте выступила с заявлением об увеличении капитала испанского клуба.

Данное решение было принято в четверг, 30 сентября, на совете директоров «Валенсии». Оно должно быть одобрено на очередном общем собрании акционеров, о котором будет объявлено в ближайшее время.

«Цель этого увеличения капитала — укрепить экономическое положение клуба, чтобы противостоять новым вызовам», — говорится на сайте «Валенсии».

За «Валенсию» выступает российский нападающий Денис Черышев.

В текущем сезоне «летучие мыши» после 7 игр занимают 8-е место с 11 очками в турнирной таблице чемпионата Испании.

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