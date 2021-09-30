«Валенсия» объявила об увеличении капитала клуба
15:13
«Валенсия» на своем официальном сайте выступила с заявлением об увеличении капитала испанского клуба.
Данное решение было принято в четверг, 30 сентября, на совете директоров «Валенсии». Оно должно быть одобрено на очередном общем собрании акционеров, о котором будет объявлено в ближайшее время.
«Цель этого увеличения капитала — укрепить экономическое положение клуба, чтобы противостоять новым вызовам», — говорится на сайте «Валенсии».
За «Валенсию» выступает российский нападающий Денис Черышев.
В текущем сезоне «летучие мыши» после 7 игр занимают 8-е место с 11 очками в турнирной таблице чемпионата Испании.
COMUNICADO OFICIAL | AMPLIACI?N DE CAPITAL— Valencia CF (@valenciacf) September 30, 2021
Читайте также
«Я вырос в Дагестане. Если он муха, то я мухобойка». Война Пригожина и Шнурова привела к вызову на бой
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю