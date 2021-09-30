Де Йонг считает, что увольнение Кумана не решит проблемы «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался о возможной отставке главного тренера «сине-гранатовых» Роналда Кумана после поражения от «Бенфики» (0:3) в матче 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Я не могу говорить о Кумане, не мне обсуждать эту тему. Я не думаю, что смена тренера может решить какие-либо проблемы команды. Мы стараемся, выкладываемся на тренировках и на поле, но это был явно не наш день», — приводит Goal слова де Йонга.

«Барселона» проиграла оба стартовых матча в Лиге чемпионов и занимает последнее место в своей группе.