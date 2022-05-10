Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча «Атлетико» с «Эльче»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал по поводу матча с «Эльче» в 36-м туре чемпионата Испании.

«Эльче» сильно вырос. В последних матчах они доказали, что могут составить конкуренцию многим клубам. Они изменили систему. Завтра нас ждет очень непростой матч», — Симеоне на пресс-конференции.

После 35 туров ла лиги «Элече» расположился на 14-м месте в турнирной таблице, «Атлетико» занимает 4-ю строчку. Матч мадридцев с «Эльче» состоится 11 мая. Начало — в 22.30 мск.