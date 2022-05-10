Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча «Атлетико» с «Эльче»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал по поводу матча с «Эльче» в 36-м туре чемпионата Испании.
«Эльче» сильно вырос. В последних матчах они доказали, что могут составить конкуренцию многим клубам. Они изменили систему. Завтра нас ждет очень непростой матч», — Симеоне на пресс-конференции.
После 35 туров ла лиги «Элече» расположился на 14-м месте в турнирной таблице, «Атлетико» занимает 4-ю строчку. Матч мадридцев с «Эльче» состоится 11 мая. Начало — в 22.30 мск.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|35
|25
|6
|4
|73-30
|81
|
2
|Барселона
|35
|20
|9
|6
|65-35
|69
|
3
|Севилья
|35
|17
|14
|4
|51-29
|65
|
4
|Атлетико
|35
|19
|7
|9
|60-41
|64
|
5
|Бетис
|35
|17
|7
|11
|57-40
|58
|
6
|Р. Сосьедад
|35
|15
|11
|9
|34-34
|56
|
7
|Вильярреал
|35
|14
|11
|10
|55-34
|53
|
8
|Атлетик
|35
|13
|13
|9
|41-34
|52
|
9
|Осасуна
|35
|12
|10
|13
|36-46
|46
|
10
|Валенсия
|35
|10
|14
|11
|45-49
|44
|
11
|Сельта
|35
|11
|10
|14
|41-38
|43
|
12
|Р. Вальекано
|35
|11
|9
|15
|35-39
|42
|
13
|Эспаньол
|35
|10
|10
|15
|38-50
|40
|
14
|Эльче
|35
|10
|9
|16
|37-48
|39
|
15
|Хетафе
|35
|8
|13
|14
|31-37
|37
|
16
|Кадис
|35
|7
|14
|14
|33-47
|35
|
17
|Гранада
|35
|7
|13
|15
|43-59
|34
|
18
|Мальорка
|35
|8
|8
|19
|32-62
|32
|
19
|Леванте
|35
|6
|11
|18
|44-67
|29
|
20
|Алавес
|35
|7
|7
|21
|28-60
|28
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
|10.05
|20:00
|
Валенсия – Бетис
|- : -
|10.05
|21:00
|
Гранада – Атлетик
|- : -
|10.05
|22:30
|
Барселона – Сельта
|- : -
|11.05
|20:00
|
Алавес – Эспаньол
|- : -
|11.05
|20:00
|
Осасуна – Хетафе
|- : -
|11.05
|21:30
|
Севилья – Мальорка
|- : -
|11.05
|22:30
|
Эльче – Атлетико
|- : -
|12.05
|20:00
|
Р. Сосьедад – Кадис
|- : -
|12.05
|21:00
|
Р. Вальекано – Вильярреал
|- : -
|12.05
|22:30
|
Реал – Леванте
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|26
|
|
Яго Аспас
Сельта
|16
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Жорди Альба
Барселона
|10
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|29
|2
|5
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|29
|2
|2
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|31
|1
|9
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