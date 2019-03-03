20:45 | Футбол — Испания

"Валенсия" Черышева против "Атлетика": видеотрансляция матча в 22.45

0
Обсудить

В матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 3 марта, "Валенсия" принимает "Атлетик".

"СЭ" в этом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Валенсия" – "Атлетик" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 22.45 (время московское).

 

Валенсия - Атлетик

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ