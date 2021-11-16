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В «Севилье» отреагировали на желание «Барселоны» вернуть де Йонга

В «Севилье» прокомментировали желание «Барселоны» продать де Йонга
08:45
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Спортивный директор «Севильи» Мончи высказался по поводу информации о том, что «Барселона» хочет разорвать договор аренды форварда Люка де Йонга. В игроке не заинтересован новый главный тренер каталонцев Хави.

«На данный момент мы не рассматриваем ситуацию с возвращением Люка де Йонга в январе», — цитирует Мончи журналист Фабрицио Романо.

Cине-гранатовые намерены помочь футболисту с поиском нового клуба. 31-летний форвард провел за каталонцев 9 матчей и забил 1 гол.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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