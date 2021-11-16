Пике рассказал, почему решил отменить интервью испанской программе

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался по поводу информации о том, что главный тренер Хави запретил ему давать интервью в программе El Hormiguero.

Испанец подчеркнул, что сам пришел к такому решению.

«В СМИ говорят то, что хотят слышать люди. Хави даже не знал, что я отменил его. Я сделал это, потому что сам хотел. Есть правила, которые установил тренер. Если вы хотите отлучиться, нудно ему сообщить. Да, я хотел дать это интервью, потому что в противном случае я бы не организовал его. Но это можно сделать позже, мы уже ищем другую, более подходящую дату», — цитирует слова Пике Marca.

Матч ла лиги между «Барсой» и «Эспаньолом», который пройдет 20 ноября, станет для Хави первой игрой во главе каталонцев.

Контракт 41-летнего специалиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2023/2024.