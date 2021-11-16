Коутинью не хочет покидать «Барселону» зимой
10:44
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо не хочет покидать каталонский клуб во время зимнего трансферного окна, сообщает Diario Sport.
По информации источника, «Барселона» собиралась продать или отдать в аренду 29-летнего бразильца летом, но не смогла найти ему новый клуб.
Главный тренер каталонского клуба Хави намерен пообщаться с полузащитником, а после принять решение о его будущем.
В нынешнем сезоне Коутинью забил один мяч в 11 матчах.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/coutinho-intencion-salir-12855007
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