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Коутинью не хочет покидать «Барселону» зимой

10:44
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Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо не хочет покидать каталонский клуб во время зимнего трансферного окна, сообщает Diario Sport.

По информации источника, «Барселона» собиралась продать или отдать в аренду 29-летнего бразильца летом, но не смогла найти ему новый клуб.

Главный тренер каталонского клуба Хави намерен пообщаться с полузащитником, а после принять решение о его будущем.

В нынешнем сезоне Коутинью забил один мяч в 11 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/coutinho-intencion-salir-12855007

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