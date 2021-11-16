Коутинью не хочет покидать «Барселону» зимой

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо не хочет покидать каталонский клуб во время зимнего трансферного окна, сообщает Diario Sport.

По информации источника, «Барселона» собиралась продать или отдать в аренду 29-летнего бразильца летом, но не смогла найти ему новый клуб.

Главный тренер каталонского клуба Хави намерен пообщаться с полузащитником, а после принять решение о его будущем.

В нынешнем сезоне Коутинью забил один мяч в 11 матчах.