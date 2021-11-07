«Барселона» расстанется с Люком де Йонгом. Хави не рассчитывает на игрока
«Барселона» планирует расстаться с нападающим Люком де Йонгом. Каталонский клуб летом арендовал форварда у «Севильи», но игрок не входит в планы нового главного тренера клуба Хави, сообщает Sport.es.
Cине-гранатовые намерены помочь футболисту с поиском нового клуба.
31-летний форвард провел за каталонцев 9 матчей и забил 1 гол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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