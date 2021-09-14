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Иско входит в сферу интересов «Милана» и «Ювентуса»

18:03
Иско. Фото AFP
Иско. Фото AFP
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Полузащитник «Реала» Иско входит в сферу интересов «Милана» и «Ювентуса», сообщает Calciomercato. Оба клуба хотят подписать футболиста бесплатно следующим летом.

Контракт Иско с «Реалом» рассчитан до конца текущего сезона. В январе испанец сможет вести переговоры с другими клубами.

В этом сезоне 29-лентний испанец принял участие в 3 матчах ла лиги.

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Иван Шитик все материалы автора

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