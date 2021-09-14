Иско входит в сферу интересов «Милана» и «Ювентуса»
18:03
Полузащитник «Реала» Иско входит в сферу интересов «Милана» и «Ювентуса», сообщает Calciomercato. Оба клуба хотят подписать футболиста бесплатно следующим летом.
Контракт Иско с «Реалом» рассчитан до конца текущего сезона. В январе испанец сможет вести переговоры с другими клубами.
В этом сезоне 29-лентний испанец принял участие в 3 матчах ла лиги.
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