В «Реал Сосьедад» заявили, что Захарян готов сыграть с «Малагой»
Пресс-служба «Реал Сосьедад» прокомментировала состояние российского полузащитника команды Арсена Захаряна.
«Он тренируется с командой и готов играть», — приводит ответ пресс-службы испанского клуба ТАСС.
20-летний россиянин перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в летнее трансферное окно. В текущем сезоне он провел 18 матчей за команду, отличившись 1 голевой передачей.
Источник: ТАСС
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|48
|
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|5
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|38
|
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|39-23
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|
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|
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|
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|
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|19
|5
|4
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|27-38
|19
|
13
|Осасуна
|18
|5
|4
|9
|21-29
|19
|
14
|Мальорка
|19
|3
|9
|7
|17-23
|18
|
15
|Алавес
|19
|4
|5
|10
|15-25
|17
|
16
|Севилья
|18
|3
|7
|8
|23-25
|16
|
17
|Сельта
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
18
|Кадис
|19
|2
|9
|8
|14-26
|15
|
19
|Гранада
|19
|2
|5
|12
|22-40
|11
|
20
|Альмерия
|18
|0
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|19-42
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|2.01
|19:00
|
Хетафе – Р. Вальекано
|0 : 2
|2.01
|21:15
|
Р. Сосьедад – Алавес
|1 : 1
|2.01
|23:30
|
Валенсия – Вильярреал
|3 : 1
|3.01
|19:00
|
Гранада – Кадис
|2 : 0
|3.01
|21:15
|
Сельта – Бетис
|2 : 1
|3.01
|21:15
|
Реал – Мальорка
|1 : 0
|3.01
|23:30
|
Жирона – Атлетико
|4 : 3
|4.01
|19:00
|
Осасуна – Альмерия
|- : -
|4.01
|21:15
|
Севилья – Атлетик
|- : -
|4.01
|23:30
|
Лас-Пальмас – Барселона
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|13
|
|
Альваро Мората
Атлетико
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|
|
Борха Майораль
Хетафе
|12
|П
|
|
Тони Кроос
Реал
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|
|
Диего Рико
Хетафе
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|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
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Фернандес Иглесиас Начо
Реал
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|2
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Домингуш Дуарте
Хетафе
|11
|1
|3
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